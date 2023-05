RDC: le territoire de Kalehe victime de fréquentes inondations et glissements de terrain

Reportage

Dans le territoire de Kalehe, les inondations, coulées de boue ou glissements de terrain sont fréquentes. La dernière en date est certainement l’une des plus dramatiques que la région ait connue. Plus de 400 personnes sont décédées jeudi 4 mai. Mais déjà en 2014, plusieurs centaines de personnes avaient disparu. Les rescapés ont été relocalisés à Ihusi.

Avec notre envoyée spéciale à Ihusi, Coralie Pierret

En 2014, Lavie Muniali était pêcheur et cultivateur à Rambira quand le drame a frappé sa maison et son village. Presque 10 ans plus tard, il a été relocalisé avec 49 autres familles, mais il peine encore à joindre les deux bouts. « Vivre ici est difficile, j’ai des enfants et vivre sans terre à cultiver, c’est compliqué. »

Impossible de retourner chez lui puisque le site a été interdit par les autorités, jugé dangereux. Dans la région, les éboulements de terrain sont fréquents, rappelle Désiré Makuta, président des sinistrés de 2014. « Auparavant, nous ne savions pas que là où nous étions, la catastrophe pouvait se présenter. C'était la première fois, mais je me souviens que le 12 septembre 2012, 9 personnes avaient perdu la vie. Pour arriver là où est survenue la catastrophe en 2012, il n'y a qu'un kilomètre. »

Nombreux sont les habitants qui résident en zone à haut risque, non balisées et qui ne sont pas interdites à l’installation.

