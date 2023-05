Tunisie: l’opposant Rached Ghannouchi condamné à un an de prison

Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste tunisien Ennahdha, à Tunis, le 20 septembre 2022. AFP - FETHI BELAID

Le chef du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, a été condamné à un an de prison et une amende de 1 000 dinars par la Chambre correctionnelle spécialisée dans les affaires de terrorisme de Tunis. Il a été condamné par contumace pour apologie du terrorisme, dans une affaire remontant à 2022, pour des mots jugés extrémistes et dégradants selon un syndicat de police qui avait porté plainte.