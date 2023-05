Madagascar: la secrétaire d'État française Chrysoula Zacharopoulou reçue par Andry Rajoelina

Cérémonie de signature de deux nouvelles conventions de financement ce mardi 16 mai, entre l’AFD et Madagascar. De gauche à droite, la Secrétaire d'État française Chrysoula Zacharopoulou et ses homologues malgaches, Rindra Hasimbelo Rabarinirina, ministre de l’Économie et des Finances et Marie Vina Orléa, la ministre de l'Environnement et du Développement durable.

La secrétaire d’État française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, est en visite à Madagascar depuis lundi. La diplomate a rencontré ministres, chef d’institution, mais également le président Andry Rajoelina pour près de deux heures d'entretien.

De notre correspondante à Antananarivo,

Une visite bilatérale qui aura été « très riche ». Tels sont les mots employés par la secrétaire d’État Chrysoula Zacharopoulou. « Nous avons un lien partenarial très fort. Dans ces deux jours, j’ai pu visiter et voir beaucoup d’acteurs impliqués sur différents sujets », a-t-elle expliqué.

Des sujets tels que la protection des mangroves avec les chercheurs de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) à Majunga, la lutte contre la pauvreté avec le Père Pedro, la valorisation du français via les Alliances françaises – la secrétaire d’État a d’ailleurs profité de son séjour pour annoncer un plan de modernisation des structures des Alliances dans toute l’île –, ou encore la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition avec l’entreprise sociale Nutri-Zaza.

Deux nouveaux appuis financiers de l'AFD

Chrysoula Zacharopoulou a par ailleurs annoncé deux nouveaux appuis financiers de l’Agence française de développement (AFD) pour la Grande Île. L’un de deux millions d’euros pour développer une pêche durable dans le nord-ouest, aux alentours de l’archipel de Nosy Be, mais aussi à poursuivre la restauration de la mangrove locale. L’autre, de sept millions d’euros pour appuyer la modernisation de la gestion des finances publiques.

« Et à la fin, j’ai eu un excellent entretien avec le président de la République et j’ai valorisé toutes ces relations qui sont très fortes, avec des engagements financiers, également très importants. Nous avons parlé beaucoup des questions de développement, de la Francophonie, de la lutte pour la protection de l’environnement, la question des financements, mais aussi les problématiques liées aux cyclones et à la sécheresse au sud de l’île », a assuré la secrétaire d'État.

L'épineux sujet des îles Éparses

Questionnée sur deux sujets brûlants abordés et qui empoisonnent les relations bilatérales entre les deux pays, à savoir les îles Éparses et l’avenir des deux Français incarcérés dans les geôles malgaches suite à leur condamnation dans l’Affaire Apollo 21, la ministre botte en touche : « Avec le président de la République, nous avons eu une discussion politique. Et je ne commente pas un échange avec un chef d’État. »

Quant au dossier de la centrale hydroélectrique de Sahofika, au point mort depuis la signature en novembre 2021 du contrat de concession entre l’État malgache et la société Neho, (un consortium comprenant les sociétés Eiffage, Themis et Eranove) – annoncé comme le projet qui aurait pu résorber le déficit chronique sur le réseau interconnecté d'Antananarivo et donner un nouveau souffle financier au secteur moribond de l’électricité –, la ministre assure « ne pas avoir eu de discussion spécifique sur ce sujet ».

Au cours de l’entretien, l’invitation à l’endroit du président malgache les 22 et 23 juin prochains à Paris au « Sommet sur le nouveau pacte financier Nord-Sud », impulsé par Emmanuel Macron, a été réitérée. Dans l’entourage d’Andry Rajoelina, personne n’a souhaité commenter cette rencontre bilatérale. Une rencontre qui intervient peu de temps après que la visite de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, initialement prévue fin avril, a une nouvelle fois été reportée à une date inconnue.

