Maroc: comment le Collectif pour une législation égalitaire accompagne des femmes victimes de violences

Il y a un chiffre qui fait peur. C‘est un chiffre qui a été publié par le Haut-commissariat au Plan qui dit que plus de 80% des femmes marocaines ont déjà subi au moins une fois dans leur vie une violence. Le Maroc a voté une loi pour la lutte contre les violences faites aux femmes. C’est la loi 103-13, mais qui reste pour nous insuffisante pour protéger ces femmes contre ces violences et pour les accompagner pour dénoncer ces violences. En fait, la charge de preuves en cas de violences repose sur la femme, ce qui empêche un grand nombre de femmes de porter plainte. Seulement, 3% des femmes victimes de violences sexuelles portent plainte au Maroc. Le plus urgent pour nous est de faire une refonte globale du code de la famille et du code pénal, et de faire aussi une révision de la loi 103-13 afin de garantir des lois qui sont plus justes et plus équitables envers les femmes.