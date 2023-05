Massacre de Moura: le Mali annonce une enquête sur le travail de l'ONU, avec quels objectifs?

Un membre de la Minusma en patrouille en décembre 2021. (image d'illustration) AFP - FLORENT VERGNES

Texte par : David Baché 3 mn

Les autorités maliennes de transition ont annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire contre la mission d’établissement des faits des Nations unies « et ses complices » pour « espionnage », « atteinte à la sûreté extérieure de l’État », et « complot militaire. » Annonce faite samedi soir par communiqué, en réaction à la publication vendredi dernier d'un rapport des Nations unies sur le massacre de Moura, en mars 2022. Rapport affirmant qu'au moins 500 personnes ont été exécutés par l'armée malienne et ses supplétifs russes au cours de cette opération dite « antiterroriste. » Sur quoi doit porter précisément ce travail d'enquête annoncé par les autorités maliennes de transition ?