Sénégal: Ousmane Sonko sera-t-il jugé par contumace dans son nouveau procès?

L’opposant politique Ousmane Sonko se rendra-t-il au tribunal ce mardi? AP - Sylvain Cherkaoui

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des heurts ont éclaté lundi à Ziguinchor dans le sud du pays et dans plusieurs quartiers de Dakar à la veille du nouveau procès annoncé d’Ousmane Sonko. L’opposant doit en principe comparaître ce mardi à Dakar face à Adji Sarr, ancienne employée d’un salon de massage, qui l’accuse de viols répétés et menaces de mort depuis plus de deux ans. Le leader du parti Pastef et candidat à la présidentielle prévue en février 2024 a toujours dénoncé « un complot politique ». Il avait déjà affirmé qu’il ne comptait plus « collaborer avec la justice ».