Est de la RDC: les forces de la SADC pourraient se déployer dans la région dès le mois de juin

Le 8 mai dernier, lors d’un sommet à Windhoek, en Namibie, les pays de la SADC, la Communauté de développement de l’Afrique australe, ont acté le principe d’un soutien militaire à la RDC. Une force qui doit se déployer principalement dans le Nord-Kivu, à l’est du pays, où est présente la rébellion du M23 qui a conquis une partie de la province. Force qui doit donc se déployer alors que la force de la régionale est-africaine est déjà sur place. Mais les relations de cette dernière avec les autorités congolaises se sont tendues ces derniers mois et Kinshasa a laissé entendre que les contingents est-africains pourraient quitter le pays fin juin lors de l’arrivée de la SADC dans la province.

« La force régionale s’est transformée d’elle-même en force tampon et a démontré qu’elle ne veut pas exécuter son mandat », dans sa déclaration, le ministre congolais des Affaires étrangères n’a pas laissé beaucoup de place au doute quant à la poursuite de la mission de la force est-africaine. « Nous nous préparons à accueillir la SADC, a poursuivi Christophe Lutundula. Et d’assurer que des contacts sont déjà en cours. La force pourrait arriver en RDC entre le 15 et le 20 juin », estime le ministre, sachant que le mandat de l’EAC expire quelques jours plus tard.

Des contacts avec les autres ministres, particulièrement ceux de la Défense, mais aussi avec le secrétaire exécutif de l’organisation régionale. Pour rappel, le président Tshisekedi était la semaine dernière au Botswana où se trouve le siège de la SADC, siège qu’il a visité puisqu’il en assure actuellement la présidence.

Une source proche du gouvernement confirme que des discussions sont en cours. Mais impossible de donner plus de détails sur la composition de cette force. Il faudra attendre la réunion des chefs d’état-major, nous dit-on. Pour l’instant, la date de ce rendez-vous n’est pas fixée, mais ce sera dans « la première quinzaine de juin », assure notre interlocuteur.

Entre temps, pas de pause pour la diplomatie régionale, la Conférence internationale pour les Grands Lacs doit se réunir le 3 juin et l’Union africaine doit théoriquement chapeauter un sommet quadripartite avec l’EAC, la SADC, la CIRGL et les accords-cadres d’Addis-Abeba sur la situation à l'est de la RDC dans les prochaines semaines.

