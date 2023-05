La Namibie pourrait bientôt reconnaître les mariage homosexuels conclus à l'étranger

Le mariage des homosexuels est interdit en Namibie, mais la Cour suprême vient de juger que le gouvernement namibien devait reconnaître les unions de personnes de même sexe conclues à l'étranger.

Publicité Lire la suite

La Cour suprême de Namibie avait été saisie par un couple de femmes, une Namibienne et une Allemande, qui s'étaient mariées en Allemagne, et par un couple d'hommes, un Namibien et un Sud-Africain, qui s'étaient unis en Afrique du Sud, le seul pays d'Afrique où le mariage homosexuel est légal.

Le gouvernement de Windhoek refusait de donner aux époux non-namibiens le droit de résider dans le pays en se basant sur le fait que le mariage homosexuel y était interdit. La Cour suprême a jugé qu'« exclure les époux ou épouses étrangères alors que le mariage avait été légalement conclus enfreignait leurs droits à la dignité et à l'égalité », étant donné qu'une loi autorise les conjoints étrangers à s'installer en Namibie.

Cette décision est une avancée vers la reconnaissance du mariage homosexuel dans ce pays, où une loi réprime toujours l'homosexualité, sans être appliquée. En contraste total avec l'Ouganda, où une nouvelle loi prévoyant de punir l'homosexualité de la réclusion criminelle à perpétuité, voire de la peine de mort, est sur le point d'être promulguée. Plus de la moitié des États criminalisant l'homosexualité se trouvent en Afrique. Ils sont 32 à ce jour sur le continent.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne