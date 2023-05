Mauritanie: la Commission nationale électorale indépendante répond aux accusations de fraudes

Des hommes votent à Nouakchott, en Mauritanie, le 13 mai 2023 (image d'illustration). AFP - MED LEMINE RAJEL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que les Mauritaniens attendent avec impatience les résultats définitifs des élections législatives régionales et municipales qui ont eu lieu samedi dernier, certains partis d’opposition font entendre haut et fort leurs mécontentement. Ils remettent en cause le déroulé du scrutin et dénoncent des irrégularités lors du scrutin. Ce que réfute fermement la Commission nationale électorale indépendante