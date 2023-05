Projet pétrolier de TotalEnergies en Ouganda: manifestation contre le Crédit agricole à Paris

Reportage

Plusieurs dizaines d'activistes ont manifesté mercredi 17 mai devant le siège du Crédit agricole à Paris pour dénoncer les financements accordés par la grande banque française à TotalEnergies.

La jeune militante ougandaise Hilda Flavia Nakabuye a fait plus de 9 000 km pour être parmi les dizaines d'activistes réunis ce mercredi matin devant le bâtiment du Crédit agricole à Paris où s’est tenue une assemblée générale. Depuis 2015, la banque a octroyé plus de neuf milliards de dollars au géant pétrolier pour le développement de nouveaux projets d’énergie fossile, selon les associations 350.org, Avaaz et StopTotal, à l'origine de cette mobilisation. Le plus controversé est celui d'EACOP, un oléoduc géant qui doit traverser l'Ouganda et la Tanzanie, et qui suscite l'indignation.

Brandissant une pancarte sur laquelle on peut lire « Crédit agricole, arrêtez de financer Total », la militante dénonce l'impact des activités du groupe pétrolier en Afrique. « L'oléoduc EACOP de Total a déjà forcé plus de 100 000 personnes au départ en Ouganda et en Tanzanie. Il va traverser pas moins de 200 rivières, ce qui porterait atteinte à notre agriculture, explique-t-elle. Or nous sommes un pays dépendant de l'agriculture. En plus, un tiers de l'oléoduc va traverser le bassin du lac Victoria, ce qui poserait un risque en cas de marée noire : la vie de plus de 14 millions de personnes serait impactée. »

Pour mettre la pression sur Crédit Agricole, les associations sont allées sonder ses clients, et d'après leur consultation, plus de 60% d'entre eux seraient prêts à changer de banque si le groupe bancaire continue d'investir dans des énergies fossiles. « Chaque nouveau projet d'énergie fossile est une menace pour l'ensemble de la planète et chacun de ces projets doit être arrêté, doit être stoppé et on doit tout faire pour y arriver et les acteurs financiers comme Crédit agricole et Amundi la ressentent et doivent aujourd'hui se positionner. Il est l'heure du choix », résume Hugo Viel, chargé de campagne au sein de l'ONG 350.org.

Interpellé, le président de Crédit agricole Philippe Brassac a reconnu la responsabilité de son groupe dans l'exploitation des énergies fossiles, sans pour autant retirer son soutien à TotalEnergies. Pour les militants écologistes, le combat continue.

