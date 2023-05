Avec son académie à Huye, le PSG espère former de nouveaux footballeurs rwandais

Le club du Paris Saint-Germain a renouvelé pour trois ans supplémentaire son partenariat avec « Visit Rwanda », initialement signé en 2019. En parallèle de cet accord, le PSG a ouvert en 2020 une académie pour former de jeunes joueurs rwandais, dans la ville de Huye, dans le sud du pays.

Avec notre envoyée spéciale à Huye, Lucie Mouillaud

L’académie PSG de Huye est en plein entraînement avant le match amical du week-end. Christian, 15 ans, est l’une des dernières recrues. Meneur de jeu, il dit aimer « jouer en combinaison avec de longues passes et des dribbles ». Son rêve : « devenir joueur professionnel » pour améliorer sa carrière et son avenir.

Au total, 207 enfants, filles et garçons entre 6 et 16 ans, ont été sélectionnés dans leur école par les coachs formés par le PSG. L’objectif du programme est de créer une nouvelle génération de joueurs professionnels dans le pays. « Ici, les enfants de l'académie ont la chance d'avoir beaucoup de matériel, de suivre le programme international établi par le Paris Saint-Germain. Ils ont des coaches qui sont qualifiés et on espère que d'ici cinq ans, on aura des joueurs, que ce soit en France, en Espagne, en Amérique ou partout dans le monde », détaille Theonas Ndanguza, le directeur de l’académie.

La semaine dernière, le club parisien et « Visit Rwanda » ont renouvelé leur partenariat jusqu’en 2025, une nouvelle encourageante pour le football rwandais selon le directeur. « Cela nous permet d'avancer avec les entrainements des enfants, d'avoir une vision qui est vraiment lointaine et d'atteindre les objectifs de l'académie ».

Vainqueurs de la Coupe du monde des académies du PSG

Le mois prochain, les jeunes joueurs rwandais participeront pour la deuxième fois à Paris à la Coupe du monde des Académies PSG. Une compétition qu’ils avaient remportée l’année dernière dans la catégorie des moins de 13 ans. L'académie espère renouveler l'exploit en juin prochain. La directrice technique, Grace Nyinawumuntu, parle d'un rendez-vous très important : « On a la chance, tous les ans, de participer à une compétition où les enfants rencontrent différents agents sportifs. Dans cinq, sept ans, je veux avoir deux ou trois joueurs au centre de formation du PSG ».

L’un des objectifs est également de former au meilleur niveau des jeunes qui pourraient ensuite être sélectionnés dans les équipes juniors nationales ou de clubs professionnels. Selon le directeur Theonas Nadanguza, l’extension du contrat entre le PSG et « Visit Rwanda » permet d’avoir une meilleure vision, sur le long terme, pour les jeunes joueurs. Une visite d’officiels du club parisien est d’ailleurs prévue à l’académie le 28 mai prochain.

Le partenariat entre le PSG et le Rwanda est une réussite. C'est une réussite en terme d'exposition pour le Rwanda, dans la lignée de ce qui avait déjà été fait avec Arsenal. Jean-Baptiste Guégan, expert en géopolitique du sport Pierre Firtion

