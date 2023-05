En Côte d’Ivoire, des pays africains étudient l'agroforesterie pour augmenter la fertilité des sols

La production de cacao est notamment l'une des problématiques de la fertilité des sols forestiers. Ici, un fermier collecte des fèves à Sinfra, en Côte d'Ivoire, le 29 avril 2023. © Luc Gnago, Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Un an après la COP15, à Abidjan, des politiques et scientifiques du Ghana, du Cameroun ou encore Sénégal se sont réunis pendant deux jours dans la capitale économique ivoirienne pour plancher sur les solutions afin de gérer durablement la fertilité des sols forestiers. Parmi les alternatives évoquées, figure l’agroforesterie, qui permet d’associer des arbres et des cultures agricoles sur une même parcelle. En Côte d’Ivoire, où près de 80% du couvert forestier a disparu à cause de la culture du cacao, cette expérience pourrait bien améliorer les pratiques culturales.