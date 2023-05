Le Cameroun appelle à lutter contre les discours de haine, notamment sur internet

Une Camerounaise consulte son téléphone portable à Bitam, le 5 septembre 2016 (illustration) © Marco Longari, AFP

Au Cameroun, le gouvernement condamne les discours haineux qui sévissent, notamment sur les réseaux sociaux. Devant les journalistes, mercredi 17 mai, les ministres de la Communication, René-Emmanuel Sadi, de l'Administration territoriale Paul Atanga Nji et l’ancien Premier ministre et président de la Commission du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafany Musonge, ont rappelé que les discours haineux sont punis par la loi.