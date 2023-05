RDC: l’audit externe du fichier électoral se poursuit

Le siège de la Céni, la Commission électorale, à Kinshasa, en RDC, le 9 janvier 2019 (photo d'illustration). REUTERS/Baz Ratner

L’audit externe du fichier électoral se poursuit en RDC. Confié au départ à l’organisation internationale de la Francophonie (OIF), c’est finalement un groupe de cinq experts dont trois Congolais, un Malawite et une Sud-africaine qui l’effectuera. Cette mission a débuté ses travaux le 15 mai et s’achèvera le 20 de ce même mois. Ces experts, choisis parmi environ 200 candidats, rencontrent différentes personnalités et auditent un fichier de 49 millions d’électeurs. En quoi consiste concrètement cette démarche ?