Guinée: la presse dénonce les restrictions d'accès à internet durant les manifestations

Une vue de la ville de Conakry (Image d'illustration). © Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Alpha hmd

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Guinée, la presse et les blogueurs sont vent debout contre la censure. Ces derniers jours, les accès aux réseaux sociaux et aux services de messagerie sont très limités. Et plusieurs sites d'information guinéens n'étaient pas consultables. Ces restrictions sur internet ont notamment eu lieu mercredi dernier, journée de manifestation à l'appel des Forces vives, composées d'organisations de la société civile et de partis d'opposition.