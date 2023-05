Éthiopie: violents combats dans l’Oromia malgré des pourparlers entre gouvernement et rebelles

Les premiers pourparlers ont été respectueux et se sont déroulés dans un environnement très constructif. Cela n'aurait pas dû conduire à une reprise des combats. Il est donc crucial qu'un second cycle de pourparlers suive le plus rapidement possible, en vue de conclure un cessez le feu, au moins préliminaire. La communauté internationale doit faire pression dans ce sens, avant que la reprise des combats ne s'étende dans la région, aux zones urbaines en particulier. Cela risque d'arriver. Il s'agit selon moi des combats les plus intenses de ces derniers mois. Il faut que cela cesse : sans la paix dans la région, l'Éthiopie ne sera jamais en paix non plus. L'Oromia se trouve en plein centre du pays. Il n'est pas supportable pour elle de subir plus de combats qu'elle n'en a déjà subi