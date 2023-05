Fête de l’unité nationale au Cameroun: le président Paul Biya préside la parade

Le président camerounais Paul Biya ici à Yaoundé, en 2022. (Photo d'illustration) AFP - KENZO TRIBOUILLARD

Le Cameroun célèbre, comme tous les 20 mai, sa fête de l’unité nationale. Le 20 mai 1972, les deux entités du pays - anglophone et francophone - se réunissaient. C’est donc un jour pour magnifier l'unité retrouvée du Cameroun, après les épisodes pré-indépendance où le Cameroun était divisé et sous la tutelle de la France et de la Grande-Bretagne.