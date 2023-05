La Centrafrique veut «tokeniser» ses ressources naturelles pour faciliter les investissements

Selon des experts, la «tokenisation» des ressources centrafricaines pourrait rendre des processus comme les concessions minières plus rapides et leur préparation moins coûteuse. Ici, un agent d'une banque à Bangui, le 18 janvier 2023 (illustration). © Barbara Debout / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

De plus en plus de pays du continent africain parient sur le numérique pour contourner l'inflation et les problèmes de dettes. Alors que le Zimbabwe a annoncé adossé son or à des actifs numériques, la Centrafrique s’est penchée mardi 16 mai et mercredi 17 sur le projet de « tokenisation » de ses ressources naturelles, pour émettre un titre foncier numérique qui garantit la propriété. Cette démarche permet également de diviser un actif de grande valeur - comme une concession minière - pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent investir.