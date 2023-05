RDC: pour l'ONU, la spirale de violence en Ituri est liée à un vide sécuritaire

Dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), l’émissaire spéciale des Nations unies, Bintou Keita, alerte sur la spirale de violence qui frappe la province de l’Ituri, suite aux attaques des groupes armés.

Entre fin 2022 jusqu’à ce jour, un million de personnes ont été déplacées et 518 civils ont été tués dans des attaques des groupes armés, dans deux territoires de l’Ituri.

Jointe par RFI, Bintou Keïta, cheffe de la Mission de maintien de la paix des Nations unies en République démocratique du Congo (Monusco) explique que ces tueries sont liées à un vide sécuritaire.

« L'éruption de cette spirale de violence intervient quelques mois seulement après l'offensive du M23 dans le Nord-Kivu ayant eu, pour effet, de concentrer les efforts militaires dans cette province pour faire face au M23. Cette situation a créé un vide sécuritaire dans la province de l'Ituri, dans l’est du pays, dont ont immédiatement tiré profit les groupes armés - notamment Codeco - pour intensifier leur activisme. »

« En dépit des efforts fournis, nous avons noté avec inquiétude qu'entre janvier et décembre 2022, plus de 1 100 personnes ont perdu la vie dans la province de l'Ituri, à la suite de l'activisme des groupes armés, notamment Codeco et Zaïre. Ces groupes s'en prennent impunément aux plus vulnérables, y compris ceux qui ont trouvé refuge dans les sites de déplacés. »

