Reportage

Tunisie: après l’attaque de Djerba, une cellule psychologique se charge des victimes et proches

Audio 01:25

Des proches d'un des deux policiers tués lors de l'attaque de Djerba accompagnent le cortège funèbre à Tunis, le 11 mai 2023. © Mohamed Khalil / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus de dix jours après la fusillade à proximité de la synagogue de la Ghriba à Djerba, qui a fait cinq morts, les autorités tunisiennes communiquent peu sur les avancées de l’enquête. Mais e ministère de la Santé a déclenché rapidement l’assistance psychologique d’urgence, un mécanisme bien rodé mis en place depuis les attentats du musée du Bardo et d’un hôtel à Sousse en 2015. Ses équipes de psychologues et psychiatres sont allés à Djerba après le drame.