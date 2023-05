Élections en Mauritanie: victoire écrasante du parti au pouvoir

Les électeurs entrent dans un bureau de vote à Nouakchott le 13 mai 2023. Une semaine après le scrutin des législatives, régionales et municipales en Mauritanie, les résultats provisoires sont enfin tombés. Avec près de 71,8 % de participation, c’est une victoire écrasante pour le parti au pouvoir El Insaf. AFP - MED LEMINE RAJEL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’attente fut longue, très longue, une semaine après le scrutin des législatives régionales et municipales en Mauritanie, les résultats provisoires des régionales et municipales et du premier tour des législatives sont enfin tombés. Avec près de 71,8 % de participation, c’est une victoire écrasante pour le parti au pouvoir El Insaf. Un scrutin très décrié par les partis d'opposition, mais aussi de la majorité qui avancent depuis plusieurs jours des dysfonctionnements le Jour J. Compte rendu du premier tour des législatives.