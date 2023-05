Afrique du Sud: une enquête pointe les difficultés des écoliers dans l'apprentissage de la lecture

Une enquête révèle des résultats inquiétants pour les écoliers sud-africains : plus de 80% des enfants de 10 ans ont du mal à comprendre ce qu’ils lisent. C’est ce que montre l’enquête internationale sur les compétences en lecture (PIRLS) : elle étudie tous les 5 ans l’évolution du niveau de compréhension des élèves dans différents pays du monde. Celle de 2021 vient d’être publiée, et la ministre de l’éducation sud-africaine reconnaît elle-même qu’il s’agit de « scores décevants ».

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Ces résultats illustrent, entre autres, les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l’apprentissage selon Noncedo Madubedube, de l’organisation Equal Education. « Les écoles ont été fermées pendant un long moment, et les enfants ont dû se débrouiller pour apprendre par eux-mêmes. Donc nous avons régressé pour revenir à un niveau moins bon qu’en 2016. »

Et comme l’étude a été menée dans les différentes langues du pays, elle permet d’observer les inégalités entre les différentes écoles : « Les établissements les plus touchés sont ceux de langues africaines, où il y a une majorité d’élèves noirs. Cela signifie que ces enfants déjà marginalisés sont un peu plus laissés pour compte. »

Ces difficultés chez ces jeunes écoliers ont ensuite de lourdes conséquences selon Brahm Fleisch, professeur de la faculté des sciences de l’éducation à l’université du Witwatersrand. « Ils auront du mal à maîtriser le contenu de toutes les matières qu’ils vont devoir apprendre. Il faudrait modifier les programmes, et savoir aussi pour chaque école, chaque année, quel est le niveau de lecture des élèves. Je pense que c’est crucial pour pouvoir suivre les progrès et identifier les écoles qui ont le plus besoin de soutien. »

Avec ces derniers résultats, l’objectif du président Cyril Ramaphosa que tous les enfants de 10 ans parviennent à comprendre ce qu’ils lisent d’ici 2030 semble donc un peu plus inatteignable.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne