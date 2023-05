Burkina Faso: une journée nationale de jeûne et de prières pour la paix

Au Burkina Faso, le gouvernement a organisé une journée nationale de jeûne et de prières pour la paix et la cohésion sociale ce samedi 20 mai (image d'illustration). AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Burkina Faso, le gouvernement a organisé une journée nationale de jeûne et de prières pour la paix et la cohésion sociale ce samedi 20 mai. Sur toute l’étendue du territoire, toutes les confessions religieuses et les coutumiers ont organisé des séances de prières et d’adoration pour la paix, dans le pays qui lutte depuis huit ans maintenant contre les groupes armés terroristes.