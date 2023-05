Congo-Brazzaville: début de travaux d’une route de désenclavement de la Likouala

En attendant la réalisation du pont sur la rivière Sangha, la traversée se fait par bac à Ouesso (le 20 mai 2023). © Loïcia Martial/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le président Denis Sassou-Nguesso a donné le coup d’envoi samedi 20 mai des travaux de bitumage de la première route devant désenclaver la région de la Likouala, la plus grande du pays avec 56 000 kilomètres carrés. Son intérêt et son importance vont au-delà : elle fait partie du corridor 13 qui conduit en République centrafricaine et au Tchad. La Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) va la financer à hauteur de 99,7 milliards de francs CFA.