Soudan: qui est Malik Agar, le nouveau numéro 2 du régime?

Malik Agar, originaire de l'État du Nil-Bleu dans le sud-est du Soudan. C’était un commandant important de la SPLA, l'armée populaire de libération du Soudan, basée au Soudan du Sud. Il a été nommé par le général al-Burhan n°2 du régime en mai 2023. (Photo d'illustration) AFP - HANNAH MCNEISH

Dans le conflit civil qui secoue le Soudan, depuis plus d'un mois, chacun des protagonistes tente de rallier des forces à sa cause. Vendredi 19 mai, le général al-Burhan a officiellement limogé le général Daglo - dit Hemetti - du Conseil souverain qui dirige le pays. À sa place, il a nommé Malik Agar comme numéro 2 du régime et promu plusieurs de ses proches dans l'armée.