RDC: le président de la Cour constitutionnelle rassure l’opinion sur le contentieux électoral

Les juges de la Cour constitutionnelle congolaise, en janvier 2019 (image d'illustration). Caroline THIRION / AFP

La République démocratique du Congo (RDC) a organisé un colloque international sur le thème : juge constitutionnel et contentieux électoral. D'éminents juristes et professeurs de dix pays africains et de France ont ainsi participé à ces assises qui ont débuté jeudi 18 mai et pris fin samedi soir.