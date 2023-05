Sénégal: le gouvernement dévoile les contours du dialogue national à venir

Un dialogue national avait déjà été initié en 2019 après la réélection de Macky Sall et avait abouti plus de deux ans plus tard à une modification du code électoral. (Photo d'illustration) AFP - NIPAH DENNIS

Le dialogue national entre le pouvoir et les différents acteurs politiques et de la société civile du pays, annoncé par le président Macky Sall le mois dernier, s'ouvrira le 30 mai dans un climat politique tendu et à neuf mois de l'élection présidentielle.