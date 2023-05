Afrique du Sud: un festival met en lumière le rôle et l'importance des chorales dans le pays

Reportage

L’Afrique du Sud est réputée pour être une nation de chant, et de nombreuses voix, comme celle de Pretty Yende qui a récemment participé à la cérémonie de couronnement du roi Charles, ont été découvertes grâce aux nombreuses chorales et chœurs qui existent dans le pays, dans les écoles, les églises ou au sein des communautés. Un festival était organisé à Johannesburg, ce dimanche, pour mettre en lumière ces groupes, qui chantent tout type de musique, dans les différentes langues locales.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

Tshego Korobele est soprano pour le chœur de Bokamoso, une chorale sacrée championne d’Afrique lors d’une compétition au Rwanda l’année dernière. Comme beaucoup d’autres, la jeune femme de 24 ans a découvert sa passion grâce à des chorales d’établissements scolaires, avant de rejoindre ce chœur du township de Mabopane. « On se retrouve, on apprécie ensemble la musique, on chante, on danse, on prie ... Cela amène aussi beaucoup de calme. Et il a énormément de talent au sein de ces chœurs. »

Et ces chorales peuvent aussi avec un but social selon Siyabonga Dlamini. Ce comptable de profession a lancé son propre groupe, à Soweto et il en est le directeur musical. « La majorité des membres sont des jeunes, et la plupart sont sans emploi. Cela nous unit et j’aime la discipline qu’amène ce type de musique. Qui sait ce qu’ils deviendraient s’ils n’avaient rien d’autre à faire ? »

Delisile Kubheka poursuit pour sa part une carrière de mezzo-soprano solo, après avoir, elle aussi, commencé dans des chorales d’école. Et elle est persuadée que beaucoup d’autres voix comme la sienne attendent d’être découvertes. « L’Afrique du Sud est un pays de chant, et nous avons des voix très intéressantes qui en émergent souvent. À l’église aussi, il y a ces types de chœurs et ces chants classiques. Et ce n’est pas étonnant de les retrouver ensuite lors de funérailles, ou d’autres événements, c’est quelque chose de normal pour nous. »

Les chanteurs locaux sont aussi inspirés par des groupes comme le Soweto Gospel Choir ou le plus récent Ndlovu Youth Choir, qui sont parvenus à percer à l’international.

