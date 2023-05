Burkina Faso: six personnes arrêtées pour «incitation à un attroupement armé»

(Illustration) Un policier burkinabè, à Ouagadougou, le 4 novembre 2018. AFP - ISSOUF SANOGO

Six personnes, dont des acteurs de la société civile, ont été interpellées dimanche au Burkina Faso pour «divulgation de fausses informations» et «incitation à un attroupement armée». Elles sont mises en causes pour avoir diffusé de messages audios appelant à brûler le palais d'un monarque traditionnel, le Mogho Naaba. Leur arrestation fait suite à une enquête de la Division des investigations criminelles ouverte début mai, dont on découvre les premiers élements.