Mali: dernière étape du procès à la CPI de l'ex-chef de la police islamiste de Tombouctou

L'entrée de la cour criminelle de la CPI à La Haye, aux Pays-Bas. REUTERS/Jerry Lampen/File Photo

Abdoulaziz al-Hassan est accusé de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre par la Cour pénale internationale (CPI). En procès, depuis trois ans, il doit répondre de torture, persécution, mariages forcés, viols et esclavage sexuel. Le Malien était commissaire dans la police islamique de Tombouctou lors de l’occupation par les groupes jihadistes AQMI et Ansar Dine, en 2012. Les conclusions orales dans cette affaire sont programmées à la CPI du 23 au 25 mai 2023.