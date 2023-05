RDC: après un audit, le fichier électoral de la Céni déclaré «fiable»

Le siège de la Céni, la Commission électorale, à Kinshasa, en RDC, le 9 janvier 2019. REUTERS/Baz Ratner

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En République démocratique du Congo (RDC), le fichier électoral de la RDC est fiable et prêt à être utilisé pour les élections prévues en décembre de cette année. C’est la conclusion de l’audit réalisé, pendant six jours, par les experts recrutés par la Commission électorale nationale Indépendante (Céni) après quatre mois d’enrôlement des électeurs. Les experts, dont un Malawite, une Sud-africaine et trois Congolais, ont relevé cependant quelques faiblesses.