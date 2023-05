Madagascar: «Interpeller le vivant», une exposition qui questionne notre rapport à la Terre

« Antson’ny tontolo miaina » « Interpeller le vivant » en français, est la dernière-née des expositions de la capitale malgache. Arts plastiques, sculpture, peinture, tissage, photo, vidéo… à travers leurs pratiques, les neuf artistes exposants questionnent l’urgence climatique de notre planète face à laquelle la sagesse et les savoir-faire ancestraux peuvent apporter des solutions adaptées.

Avec notre correspondante à Antananarivo,Sarah Tétaud

Si leurs langages plastiques sont différents, toutes les œuvres exposées interpellent notre rapport à notre Terre, fragile et épuisable.

C’est autour de ce sujet complexe et « vital » que Ihoby Rabarijohn et Cécile Bourne Farrell, les commissaires de cette exposition, ont invité les artistes à s’exprimer.

« Le mot environnement en malgache « tontolo iainana », si on le traduit littéralement, veut dire « le tout dans lequel on vit », « le tout dans lequel on respire », et l’idée était là : par rapport à l’art, comment transmettre le message pour prendre soin de cette nature autour de nous. »

« Et ce que les artistes nous apportent, c’est cette capacité à avoir un œil aigu et en même temps poétique sur ces sujets-là.»

Poétique comme la douzaine de collages extrêmement fins que propose l’artiste plasticienne FanjaR, des paysages graphiques au rythme enivrant, composés entièrement de matériaux soigneusement réutilisés

« Ce sont des petits bouts de papiers que j’ai recueillis dans des magazines qui étaient voués à être jetés. Et comme je suis assez fascinée par les couleurs, comme beaucoup d’artistes j’imagine, il y avait des couleurs que je n’avais pas envie de jeter. Je me suis dit : si je pouvais les reproduire… et là je me suis dit : pourquoi reproduire la couleur ? Elle est là ! On peut s’en servir. Donc c’était l’idée de sublimer quelque chose qui devait être jeté. Tous ces artistes-là se retrouvent autour de ce thème et je pense qu’il y a clairement quelque chose à venir. On ne voudrait pas en rester là », explique-t-elle.

L’exposition, gratuite, est à voir à la Zone Zital, jusqu’au 5 juin (Journée mondiale de l’environnement). Elle s’accompagne d’une série de rencontres avec les artistes et des experts environnementaux.

