Tchad: l'identité et les méthodes des responsables des attaques dans le sud-ouest interrogent

Des soldats de l'armée tchadienne (image d'illustration) © Sgt. Derek Hamilton (US Army) / Creative Commons

Le sud-ouest du Tchad en proie à des attaques depuis bientôt deux mois. De nombreux villages dans les départements du Nya Pendé et du Mont de Lam, dans la région du Logone oriental, subissent les assauts et sont régulièrement attaqués par des assaillants se déplaçant par dizaines à moto, cheval ou dromadaire. Leur mode opératoire n'a rien à voir avec les habituels conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cette fois, ces groupes tuent, hommes, femmes et enfants, brûlent les maisons et les réserves de nourritures, avant de voler le bétail. Des méthodes qui sèment terreur, incompréhension et colère, d'autant que personne ne sait exactement qui sont ces assaillants.