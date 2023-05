Tunisie: les soutiens de Rached Ghannouchi tentent de mobiliser

Le chef du mouvement tunisien Ennahdha Rached Ghannouchi, le 21 février 2023 à Tunis.[Image d'illustration] AFP - FETHI BELAID

Le président du parti islamiste Ennahdha a été condamné, il y a une dizaine de jours, à un an de prison. Une peine qui suscite très peu de réactions en Tunisie où le mouvement est considéré, par une frange importante de la population, comme ayant privilégié ses intérêts plutôt que ceux du pays pendant la décennie post-révolutionnaire. Face à cette indifférence, ses proches multiplient les prises de parole et les contacts avec l’étranger pour redorer son image et demander sa libération.