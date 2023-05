Art contemporain: une «traversée africaine» dans les galeries parisiennes

« Ne cherchez pas à faire de l'argent plutôt que de l'art », estime le plasticien togolais Clay Apenouvon

L'authenticité, c'est en effet la garantie d'un succès durable. Le plasticien togolais Clay Apenouvon dont on peut voir actuellement les œuvres à la galerie Véronique Rieffel à Paris, est déjà une valeur sûre de l'art contemporain. C'est aussi un artiste dont la voix porte auprès des plus jeunes. Il n'a qu'un conseil, « soyez vous-même et ne cherchez pas à faire de l'argent plutôt que de l'art ». « Il y a un marché qui pousse la jeune génération des artistes africains à aller chercher dans l'autoportrait, dans la figuration totale, dit-il. S'habiller en Nike avec des grosses montres en or pour s'exprimer, c'est des choix que les gens font pour pouvoir être sur le marché et être vendus à tout le monde. Le plus gros marché pour l'art africain contemporain, c'est en Occident. Pour vendre, il faut faire un travail qui intéresse l'Occident. Quand je regarde tout cela, je me dis : “C'est fou, nous africains, on n'a pas eu la parole, ça fait longtemps que personne nous écoute”. Maintenant, quand on a un petit créneau pour s'exprimer, si c'est cela qu'on doit dire, ça me dérange un peu. Maintenant, les gens font les choix qui veulent. Moi, j'ai tout un monde à explorer. Si je suis beau, je dois le savoir, je dois avoir l'assurance que je suis beau. Donc, je n'ai pas besoin de l'exprimer de cette façon-là. »