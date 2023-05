L'opposant algérien, figure du Hirak, Karim Tabbou en garde à vue

L'opposant politique algérien et figure du mouvement pro-démocratie du Hirak, Karim Tabbou, a été arrêté mardi soir 23 mai à son domicile et placé en garde à vue, ont annoncé sa famille et plusieurs médias locaux.

Des manifestants demandent la libération de l'opposant algérien Karim Tabbou lors de sa peine de prison en 2020. (image d'illustration) AFP/File

Texte par : RFI Suivre