RDC: Félix Tshisekedi débute une visite d'État en Chine très axée sur l'économie

Félix Tshisekedi arrive en Chine ce mercredi pour une visite d’État. Il vient répondre à l’invitation de Xi Jinping. Les deux hommes auront des entretiens sur les relations bilatérales. Le président congolais est à la tête d’une grande délégation gouvernementale qui séjournera dans ce pays jusqu’au 29 mai. Politique, technologie, défense, économie et commerce seront au cœur de cette visite d’État.

C’est à Pékin qui doit commencer la visite du chef de l’État congolais attendu ce mercredi après un long voyage pour rallier les deux capitales. Il doit y rencontrer vendredi le président chinois Xi Xinping. Au programme ensuite, plusieurs étapes dont Shenzhen, Shanghai et Hong-Kong selon la présidence congolaise, pour un voyage où il sera surtout question d’économie.

Le président congolais a annoncé en effet vendredi dernier de prochaines discussions autour du rééquilibrage du partenariat économique entre les deux pays. Un contrat, signé en 2008 par Kinshasa et un groupe d'entreprises chinoises, prévoyait l’exploitation de ressources naturelles congolaises contre la construction d’infrastructures. Mais l'Inspection générale des finances a révélé un déséquilibre, aux dépens du Congo.

Le gouvernement veut donc rendre cette collaboration « gagnante-gagnante », selon les officiels congolais. D’ailleurs, les membres du gouvernement concernés directement par ces négociations font partie de la mission. Il s’agit notamment du ministre des Infrastructures et travaux publics, son collègue des Finances et la ministre des Mines.

La mission est qualifiée de stratégique étant donné que la Chine est la principale destination des produits miniers congolais, dont le cobalt. Le Congo-Kinshasa est le premier producteur mondial de ce minerai, particulièrement important dans la transition énergétique. Cette visite d’État se déroule aussi au moment où l’Union européenne et la RDC s’apprêtent à lancer des négociations pour un partenariat sur l’exploitation minière, toujours dans la perspective de la transition écologique.

Enfin, si la Chine reste la principale destination des produits miniers congolais, d’autres thématiques doivent tout de même être abordées lors de ce déplacement. Des protocoles d’accord vont notamment être signés dans plusieurs domaines dont la communication et le numérique. Des rencontres avec des géants chinois du secteur sont également prévues, dont une avec Huawei, déjà présent en RDC. Avec cette visite d'État, Félix Tshisekedi espère donner un autre élan à la coopération économique et commerciale entre son pays et la Chine.

