RDC: Kinshasa porte plainte devant la CPI contre le M23

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a déposé plainte, mardi 23 mai à la Cour pénale internationale (CPI), à La Haye aux Pays-Bas, contre la coalition armée rwandaise-M23 pour les crimes commis dans l’est du pays. Cette demande vise à poursuivre et à punir les responsables des violations graves du droit international humanitaire et des lois sur les droits de l’homme, perpétrées entre 2022 et 2023 sur le sol congolais, selon les autorités.

Des soldats du M23 quittent le camp de Rumangabo, le 6 janvier 2023. (image d'illustration) AFP - GUERCHOM NDEBO

