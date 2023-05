Sénégal: dix ans de réclusion criminelle requis contre l'opposant Ousmane Sonko pour viols

Au Sénégal, tous les regards étaient tournés jusqu’au milieu de la nuit vers le tribunal de Dakar où se déroulait le procès de l’opposant politique Ousmane Sonko, absent du banc des accusés, poursuivi pour viols par une ancienne employée de salon de massage. Celui qui est candidat à l’élection présidentielle de 2024 dénonce un complot du pouvoir pour l’écarter du jeu politique. Un peu après trois heures du matin, ce 24 mai, le procureur a requis contre lui 10 ans de prison pour viols ou 5 ans pour corruption de la jeunesse. Le délibéré est attendu le 1er juin.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Dans sa robe rouge, Adji Sarr est revenue sur le fonctionnement du salon Sweet Beauty, expliquant les différents types de massages comme le body-body où le client et la masseuse sont nus.

La jeune femme a ensuite décrit en détails les viols répétitifs qu’elle explique avoir subis. « Il m’a prise de force […] je n’ai rien dit car j’avais peur », témoigne-t-elle d’une voix calme et détachée.

Une version contredite par Ndeye Khady Ndiaye, la gérante du salon, qui est accusée de complicité de viol. « Adji Sarr ne m’a jamais dit qu’elle se faisait violer dans mon institut, j’aurais tout fait pour la protéger », assure la patronne qui s’est retrouvée sans ses avocats à la barre, tous partis à la mi-journée après le rejet de leur demande de report d’audience.

Complot politique ?

Après le passage des témoins entre vingt heures et minuit, les avocats d’Adji Sarr ont déroulé leurs plaidoiries. Au cœur des débats : le certificat médical et la virginité d’Adji Sarr, la présence de sperme dans ses organes génitaux ou le déroulé du jour où elle a porté plainte.

En face, les avocats d’Ousmane Sonko, qui dénoncent un complot politique, n’ont pas pu plaider sans la présence de leur client. Jugé par contumace, Ousmane Sonko ne pourra pas faire appel et risque de perdre ses droits civiques et donc de ne plus être éligible à l’élection présidentielle de 2024.

