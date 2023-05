Côte d'Ivoire: un décret dans le domaine du foncier rural fait polémique

Un décret adopté le 3 mai dernier par le gouvernement ivoirien suscite une polémique au sein de la classe politique. Ce décret définit notamment la procédure pour constater des terres « sans maître » dans le domaine du foncier rural. Le but des autorités est, entre autres, d’immatriculer le plus de domaines fonciers possible.

Une femme transporte du bois coupé dans la forêt du mont Peko dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. (Illustration). AFP - SIA KAMBOU

