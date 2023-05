Cameroun: grève partielle des agents hospitaliers de Yaoundé

Au Cameroun, c’est le quatrième jour de grève partielle ce jeudi 25 mai pour les agents des hôpitaux publics de la ville de Yaoundé. Depuis lundi, ils manifestent devant certaines formations sanitaires entre 7 heures et 12h30, demandant entre autres de meilleures conditions de travail et le paiement des salaires pour les intérimaires. Les syndicats et les représentants du gouvernement n'ont pas encore trouvé d'issues.

Entrée de l'hôpital général de Yaoundé, au Cameroun, le 6 mars 2020 (image d'illustration). AFP

Texte par : RFI Suivre