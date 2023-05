Témoignage

Kenya: le difficile exil des personnes LGBT fuyant l'Ouganda

La situation se durcit pour les personnes LGBT en Afrique de l’Est. L’Ouganda est sur le point de voter un projet de loi qui mettrait en place une des législations les plus strictes au monde. Les « comportements homosexuels » sont déjà criminalisés. Tout ce qui est considéré comme la « promotion » de l’homosexualité deviendrait illégal. Et les récidivistes seraient passibles de la peine de mort. La loi n’a pas encore été promulguée, mais le pays a déjà vu une montée de l’homophobie ces derniers mois. Certaines personnes queers tentent de trouver refuge au Kenya. Mais leur sécurité n’y est pas non plus garantie.

