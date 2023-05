L'ONU lance une levée de fonds pour la Corne de l'Afrique en proie à une sécheresse sans précédent

La Corne de l’Afrique est en état d’alerte avec cette sécheresse record de trois ans. Une levée de fonds a été organisée au siège de l’ONU mercredi, organisée par le Qatar, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Éthiopie, le Kenya et la Somalie. L’an dernier, une levée de fonds similaire avait permis d’éviter de justesse la famine, mais ce n’était pas suffisant pour la contenir sur le long terme.

Avec notre correspondante à New York, Carrie Nooten

Trois années de sècheresse coup sur coup, 30 millions de bêtes tuées par la chaleur… Ce sont en tout plus de 73 millions de personnes qui ont besoin d’aide humanitaire dans la Corne de l’Afrique. Et pour les assister, l’ONU a besoin cette année de sept milliards de dollars pour les plans de réponse humanitaire, et de 850 millions supplémentaires pour les réfugiés. Mais seulement 1,3 milliard de dollars ont été versés par les pays membres depuis six mois.

Le secrétaire général Antonio Guterres a enjoint les pays avec véhémence à financer les plans de réponse humanitaire d’Éthiopie, de Somalie et du Kenya. « Aujourd’hui, ces plans ne sont financés qu’à 20%, et c’est inacceptable. Les habitants de la Corne de l’Afrique paient un prix inadmissible pour une crise climatique à laquelle ils n’ont en rien contribué. Nous leur devons solidarité. Nous leur devons assistance. Et nous leurs devons espoir en l’avenir. Ce qui signifie des actions immédiates pour nous assurer de leur survie », a-t-il lancé.

En trois heures ce mercredi, l’ONU a récolté 2,4 milliards de dollars de dons - les contributions les plus généreuses provenant des États-Unis, du Royaume-Uni et des pays européens.

