RDC: le gouvernement s'explique sur l'interdiction faite à Moïse Katumbi d'entrer au Kongo Central

Moise Katumbi a été empêché mardi de se rendre dans la province du Kongo central où il avait prévu une série d’activités politiques. Ses proches dénoncent ce qu’ils qualifient de dérive dictatoriale du régime de Félix Tshisekedi. Ce mercredi, le gouvernement a donné sa version et a chargé l'opposition l’accusant de vouloir semer le chaos pour que les élections ne se tiennent pas.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Face aux journalistes, le vice-premier ministre chargé de l’Intérieur, Peter Kazadi a expliqué la décision du gouverneur du Kongo central par des raisons logistiques. « Compte tenu du temps imparti, le gouverneur n’avait pas encore réuni les moyens pour pouvoir disposer d’un nombre suffisant de policiers pour encadrer les manifestants. C’est ainsi qu’il avait demandé aux organisateurs de repousser leur action deux jours plus tard. »

Il est également revenu sur la répression de la manifestation du 20 mai à Kinshasa, particulièrement sur la vidéo d’un mineur de 13 violemment battue par des policiers. « Quand j’ai vu cet enfant dans son lit, quand j’ai montré à ses parents les images, on voit que l’enfant était drogué. Il était sur le front face à la police ».

Peter Kazadi est allé plus loin. Il a accusé l’opposition d’importer les violences qui sévissent dans la région du Katanga, région d’origine de Moïse Katumbi. « Ce qui se passe dans le Grand Katanga, il y a des gens qui organisent des actions terroristes pour tuer la population. Ils mettent leurs victimes dans des sacs et les jettent dans les quartiers populaires afin de provoquer la psychose au sein de la population. Ils ont décidé cette fois-ci d’emmener la même pratique à Kinshasa à travers l’organisation de manifestations non autorisées ».

Il a ainsi réitéré la décision de son gouvernement de faire face à la situation. De son côté, l’opposition a prévu de manifester encore ce jeudi. Cette fois-ci, devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

