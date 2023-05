Cour constitutionnelle au Bénin: l’opposition proteste contre les quatre personnalités désignées

Au Bénin, l’opposition récuse les quatre personnalités désignées par l’Assemblée nationale pour siéger au sein de la nouvelle Cour constitutionnelle, le 6 juin prochain, pour un mandat de cinq ans. Le parti Les Démocrates de l’ancien président Boni Yayi déplore qu’elles viennent toutes du camp Talon et exige la reprise du processus de désignation.

Guy Mitokpe, membre du parti Les Démocrates, a lu une déclaration de protestation, vendredi 26 mai, à Cotonou, devant la presse :

« Le parti Les Démocrates voudrait manifester sa surprise et surtout son étonnement quant à la méthode et la démarche utilisées par le pouvoir. Les personnalités à désigner par l'Assemblée nationale sont proposées par le bureau. Le bureau de l'Assemblée nationale étant composé de la majorité puis de la minorité parlementaire représentée par les Démocrates, la désignation des quatre personnalités à la Cour constitutionnelle ne peut se faire sans une personnalité désignée par le parti Les Démocrates. Tout en informant l'opinion publique nationale et internationale que son représentant, dans le bureau de l'Assemblée nationale, n'a pas été associé à la procédure de désignation, il demande au bureau de l'Assemblée nationale de reprendre, dans les formes et normes exigées par notre droit positif, la désignation des personnalités devant siéger au sein de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle, tenant compte du droit de la minorité parlementaire. Ils sont obligés désormais de tenir compte. »

La Haute juridiction, dont les membres actuels achèvent leur mandat le 5 juin, compte sept sages, dont quatre sont désignés par le Parlement et trois par le chef de l’État.

