Mauritanie: 36 sièges de députés restent encore à pouvoir lors du second tour des législatives

En Mauritanie, le parti au pouvoir est arrivé largement vainqueur des élections municipales et régionales et du premier tour des législatives avec déjà 80 députés sur les 176 que compte le parlement. Ce samedi, les Mauritaniens sont invités à voter uniquement pour le second tour des législatives. Les bureaux de votes ouvriront à 7h et fermeront à 19h.

Des hommes votent à Nouakchott, en Mauritanie, le 13 mai 2023. AFP - MED LEMINE RAJEL

