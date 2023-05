Burkina Faso: deux journalistes placés en détention dans le dossier du Mogho Naaba

Alain Traoré et Lookman Sawadogo sont inculpés pour complicité de non-dénonciation dans le dossier du Mogho Naaba, titre donné au roi des Mossi. Au début du mois de mai, des audios appelant à brûler le palais du monarque ont circulé sur les réseaux sociaux.

Le Mogho Naba (c), « le roi » de la tribu Mossi du Burkina Faso, à Ouagadougou, le 4 novembre 2014.

C'est jeudi soir qu'ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Ouagadougou le journaliste Alain Traoré, dit Alain Alain, du groupe Oméga Médias, et son confrère Lookman Sawadogo, de la chaîne télé LCA. D'après les médias burkinabè, les deux hommes sont accusés d'avoir gardé le silence dans le dossier du palais du Mogho Naaba. La justice estime qu'ils possédaient des informations concernant les audios qui ont circulé sur les réseaux sociaux au début du mois.

Le premier de ces audios affirmait que le souverain des Mossi était opposé aux nouvelles autorités de transition et appelait à incendier son palais. En réponse, la seconde salve d'enregistrements appelait à se mobiliser pour protéger le palais. Des messages ayant pour but de provoquer « un affrontement entre partisans et adversaires du Mogho Naaba », estimait, il y a une semaine, le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou.

Alain Traoré est connu dans son pays pour son émission satirique et sans langue de bois « Le défouloir d'Alain Alain ». Son confrère Lookman Sawadogo présente l'émission « 7 Afrique » sur LCA. Plusieurs personnes avaient déjà été arrêtées dans ce dossier. Ces arrestations interviennent dans un climat de pressions et menaces sur la presse burkinabè depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Selon Radio Oméga, le jugement est prévu pour samedi prochain.

