Cameroun: des opérateurs mobiles sanctionnés pour une mauvaise qualité de service

L'agence de régulation des télécommunications (ART) a annoncé, jeudi 25 mai, des amendes contre les entreprises de la téléphonie mobile opérant dans le pays. Ainsi, MTN Cameroun, Orange Cameroun, Viettel et l'opérateur para-public Camtel vont payer ensemble six milliards de FCFA pour la mauvaise qualité de leurs services et leurs coûts appliqués aux consommateurs.

Des entreprises de la téléphonie mobile ont été lourdement sanctionnées au Cameroun, le 25 mai 2023 (image d’illustration). Reuters

Texte par : RFI Suivre