Diffusion de preuves de vie d'otages au Mali qui appellent leurs gouvernements à l'aide

Dans deux vidéos séparées qui circulent sur les réseaux sociaux et authentifiées par plusieurs sources, un otage malien et un autre de nationalité sud-africaine appellent à l'aide. Ils affirment être détenus par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) de Iyag Ag Ghaly.

L'infirmier sud-africain Gert Jacobus van Deventer est aux mains du Jnim, au Mali depuis 2017. © Capture Facebook

