Législatives en Mauritanie: un second tour sans incident majeur

Après une victoire écrasante du parti au pouvoir El Insafe au premier tour (80 députés sur les 176 du parlement contre 24 pour l’opposition), les Mauritaniens étaient encore appelés à voter pour un second tour ce samedi. Seulement 36 sièges restent à pourvoir. À 16h, le taux de participation selon la Céni était déjà de 44,29% et tous ont rendu compte d’un scrutin plus apaisé que celui du premier tour.

Un homme met son bulletin dans l'urne à Nouakchott le 13 mai 2023. AFP - MED LEMINE RAJEL

Texte par : RFI Suivre